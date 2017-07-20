Азербайджан поддерживает тесное антитеррористическое сотрудничество с Соединенными Штатами и активно борется против террористических организаций, стремящихся перебросить людей, деньги и материальные средства через Кавказский регион, говорится в Страновом доклада Государственного департамента США за 2016 год, передает Тренд.

«Страна по-прежнему сосредоточена на усилиях по борьбе с терроризмом, которые включают в себя судебное преследование лиц в соответствии с уставами, связанными с терроризмом, арест иностранных боевиков-террористов, приезжающих в Азербайджан из-за конфликтов за рубежом, и проведение специальных операций против тех, кто планирует террористические атаки», — говорится в докладе.