Сразу воров не нашли, а они не стали быстро спускать миллионы на разные глупости, растянув «удовольствие» на несколько лет.

Столичные бомжи четыре года жили без забот на деньги, украденные у московского предпринимателя. Сразу воров не нашли, а они не стали быстро спускать миллионы на разные глупости, растянув «удовольствие» на несколько лет.

«Московские бродяги Гиа и Шота обокрали столичного предпринимателя на 12 миллионов рублей. Инцидент произошел в конце 2012 года в районе Кутузовского проспекта. Бездомные выхватили сумку бизнесмена прямо на улице, после чего жили в свое удовольствие четыре года», — сообщает «Лайф».

Точный список трат двух бомжей неизвестен, хотя установлено, что часть денег Гиа и Шота отправили родным в Грузию. Однако безбедная жизнь воспитала в них преступников: когда ворованные миллионы кончились, они пошли на новый грабеж, но в этот раз их постигла неудача — бомжи были задержаны.