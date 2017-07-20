Дипломаты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна заявили о том, что любое посредничество в кризисе вокруг Катара должно основываться на списке из шести требований, который был одобрен главами МИД арабских стран на встрече в Каире 5 июля, передает РИА Новости со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

По заявлению дипломатов, которые провели совместную пресс-конференцию в Нью-Йорке, список включает в себя «необходимость придерживаться борьбы с экстремизмом и терроризмом, отказ от подстрекательства и призывов к нетерпимости и насилию, соблюдение соглашений 2013 и 2014 годов в рамках ССАГПЗ и соблюдение всех итогов арабо-американского саммита в Эр-Рияде в мае 2017 года».

Кроме этого, был упомянут «отказ от вмешательства во внутренние дела и поддержки незаконных формирований» и «принцип ответственности всех стран международного сообщества за борьбу с терроризмом и экстремизмом».

Также представители бойкотирующих Катар арабских стран отметили, что Доха не предприняла никаких серьезных шагов, чтобы ответить на первоначальные требования, которые были выдвинуты к ней в июне.

В среду стало известно, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет сократили список требований для Катара и призвали выполнить их без обозначения конкретных сроков. По данным газеты The Wall Street Journal, арабские страны вместо 13 детальных требований сформировали шесть общих «принципов». По данным издания, в новом списке отсутствует требование закрыть всю спутниковую телевизионную сеть «Аль-Джазира», а также незамедлительно выслать из Катара всех членов исламистских организаций.