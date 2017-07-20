Возможная экстрадиция блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, приговоренного судом в Баку к трем годам лишения свободы, не является темой Кремля.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, это не тема Кремля», — заявил Песков в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за этой темой и будут ли настаивать на его экстрадиции.

Ранее в четверг суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.

«Экстрадиция блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, приговоренного судом в Баку к трем годам лишения свободы, возможна, в частности в Россию, Израиль или на Украину», — заявил его адвокат Эдуард Чернин.

«Лапшин может отбывать наказание в другой стране. В частности, это может быть Израиль, Россия и Украина, ведь он является гражданином этих стран. Это позволяют международные конвенции», — сказал адвокат.

Он отметил, что оценивает приговор суда как «более чем хороший». Чернин также заявил, что все дальнейшие действия защита предпримет только после согласования с блогером.