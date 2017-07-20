Экстрадиция блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, приговоренного судом в Баку к трем годам лишения свободы, возможна, в частности в Россию, Израиль или на Украину, заявил РИА Новости его адвокат Эдуард Чернин.

Ранее в четверг суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.

«Лапшин может отбывать наказание в другой стране. В частности, это может быть Израиль, Россия и Украина, ведь он является гражданином этих стран. Это позволяют международные конвенции», — сказал адвокат.

Он отметил, что оценивает приговор суда как «более чем хороший». Чернин также заявил, что все дальнейшие действия защита предпримет только после согласования с блогером.