Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 62% респондентов поддерживают установку в публичных местах досок, бюстов и иных памятных знаков, рассказывающих об успехах советского лидера Иосифа Сталина.

Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ, передает RT.

При этом опрос также показал, что 65% людей против установки памятников, сообщающих о его преступлениях.

«Активнее других за по всем вопросам высказывается молодёжь, тогда как среди пожилых людей более чётко проявляется позиция несогласия с установкой знаков, прославляющих бывшего главу СССР», — отмечается в материалах опроса.