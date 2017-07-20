Суммарные инвестиции компании Coca-Cola в создание и расширение деятельности в Азербайджане составили $400 млн, сообщил региональный менеджер «The Coca-Cola Company» на Кавказе Асад Ширинов.

«Из указанной суммы $250 млн составили налоговые отчисления компании в госбюджет Азербайджана, $160 млн — инвестиции компании в создание производственных мощностей. В целом по региону, включая страны Средней Азии, Кавказа и Турцию, доля Азербайджана по объемам продаж Coca-Cola составляет 8%», — цитирует его слова агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Он также отметил, что девальвация национальной валюты за последние два года привела к спаду объемов продаж продукции компании в Азербайджане на 40%.

«Рекордный объем продаж нашей продукции на азербайджанском рынке имел место в 2014 году, который снизился в последующие годы из-за девальвации маната. Однако, начиная с февраля 2017 года, продажи стали расти благодаря стабилизации ситуации в экономике в стране, а также благодаря изменениям в политике продаж, маркетинга и менеджмента компании», — отметил А.Ширинов.

По его словам, в настоящее время Coca-Cola реализует на азербайджанском рынке напитки 5 брендов, но в перспективе планирует увеличить их число.

«Так, в 2018 году Coca-Cola планирует принести в Азербайджан новые продукты, как минимум два новых продукта», — отметил А.Ширинов.

Касаясь доли компании на рынке безалкогольной продукции в Азербайджане, региональный менеджер отметил, что по трем из пяти категорий деятельности Coca-Cola в стране является лидером.

Coca-Cola действует в Азербайджане 22 года. В стране функционирует один завод компании и 17,5 тыс. пунктов продажи.