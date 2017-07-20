Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на международном форуме «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» выступил в защиту кириллицы, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По мнению президента, уход от прежнего алфавита означает разрыв с прошлым народа: в свое время отказ от арабского алфавита в пользу латиницы, а затем кириллицы означал уход Центральной Азии от наследия «золотого века».

Атамбаев подчеркнул, что кириллический алфавит позволил тюркским народам Советского Союза «находиться в едином культурном русле не только с собой, но и со всей Евразией».

«Чингиз Айтматов, Мухтар Ауэзов, целая плеяда наших ученых и писателей творили на кириллице, и она их устраивала «, — отметил Атамбаев.

Он напомнил, что после распада СССР независимые Азербайджан и Туркменистан перешли на латиницу, Узбекистан переходит, а Казахстан тоже недавно принял решение сменить кириллические буквы на латинские.

По словам Атамбаева, каждый раз желанию сменить алфавит дается новое объяснение.

«Вот, например, такая причина: латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на нее поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве мешают иероглифы развиваться экономике Китая? И в то же время разве латинский алфавит, принятый в ряде стран Африки, помог им преодолеть бедность?» — задался вопросом Атамбаев.

Он заявил, что не убеждает и попытка объяснить переход к латинице возможностью объединить тюркские народы, создав единый общий язык – «ортак дил». По его мнению, смена алфавита не объединяет, а, наоборот, отдаляет народы.

В середине апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству подготовить график перевода казахского языка на латинский алфавит. Перейти на латиницу планируется к 2025 году.