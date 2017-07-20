Присоединение Армении к Евразийскому союзу вместо улучшения ситуации в стране усилило ее зависимость от России

На днях председатель Госдумы России Вячеслав Володин побывал с визитом в Ереване. Одной из важных деталей этой встречи, которая яростно обсуждается до сих пор в общественно-политических и экспертных кругах Армении – это предложение Володина армянской стороне сделать русский язык вторым государственным языком в стране.

Володин заявил, что это является условием для признания в России армянских водительских прав. Но официальный Ереван дал отрицательный ответ. Председатель комиссии армянского парламента открыто заявил, что подобного не ожидается. То есть, в Армении русскому языку не будет дан статус второго государственного языка.

В свою очередь председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян на встрече с Володиным возразил ему и заявил, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

«В Армении нет ни одной школы, где не изучался бы русский язык и армяне знают его очень хорошо. Стороны договорились вернуться к этому вопросу в будущем», — заявил он.

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Однако ясно, что водительские права – это просто мотив. На самом деле это месседж Еревану от официальной Москвы, что она не довольна ситуацией с русским языком в Армении, а точнее, самим отношением к России. А причин для этого недовольства достаточно. Потому что Армения превратилась в моноэтническую республику, в последние годы здесь сильно притесняется русскоязычное население, а русские школы можно пересчитать по пальцам.

Отметим, что до визита Володина в Армения Госдума приняла поправки в закон, где говориться, что на территории России будут действовать водительские права граждан Беларуси и Казахстана, так как в этих странах русский язык имеет статус официального.

Казахстан и Беларусь также являются членами ЕАЭС и Таможенного союза, как и Армения. Но хоть Армения и является единственным форпостом России в регионе, ей подобного одолжения не сделали. Этот факт очень злит Армению наряду с поставками Россией новой партии оружия Азербайджану. Эта тема уже несколько дней стоит на повестке дня страны.

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«Армения должна начать процесс выхода из Евразийского экономического союза». Об этом сайту 1in.am заявил депутат парламентской фракции блока «Елк» Эдмон Марукян, комментируя последнее законодательное изменение, принятое Госдумой России, согласно которому водительские права Армении в России не будут действовать.

«Согласно принятыму Госдумой законопроекту, водителям только лишь Беларуси и Казахстана разрешено работать в России, то есть, проявлена дискриминация по отношению к водительским правам граждан Армении. Когда об этом стало известно, я просигнализировал о том, что в этом законе кроется четкий мессидж о том, что мы обязаны принять русский как второй официальный язык. Эти опасения подтвердились в заявлениях Володина», — отметил депутат.

По словам депутата, принятая в России эта поправка в закон свидетельствует о том, что власти Армении позволили, чтобы Россия уже на этом уровне предприняла шаги против суверенитета Армении:

«Это означает, что власти Армении настолько слабы, что позволили подобное. Власти Армении должны попросту совершить самосожжение, это – позорная ситуация», – резюмировал депутат.

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Однако вряд ли Саргсян сожжет себя из-за таких «мелочей». Если бы для него были важными первостепенные интересы армянского народа, он бы стал занимать радикальную позицию по Карабаху, не позволил бы стране попасть в изоляцию и не допустил бы массового оттока населения в другие страны. Запрет в связи с водительскими правами нанесет удар по армянским мигрантам, которые зарабатывали на хлеб в России. Они могут потерять работу и вернуться обратно в Армению. А доходы населения Армения в значительной степени зависят от денежных переводов из России.

Этот факт свидетельствует о том, что в отношениях России и Армении имеется тайная напряженность даже на официальном уровне, а надежды Армении на Евразийский союз разрушились. Вхождение Армении в этот союз вовсе не улучшило ее экономическое положение, наоборот, оно продолжает ухудшаться. Кроме того, Москва выдвигает новые требования Еревану, который в последнее время засматривается на Запад (НАТО и ЕС). Видимо, Россия решила обуздать своего вассала.

Значит, Азербайджан должен извлечь урок в связи с членством в Евразийском союзе. Как говорится, «нет худа без добра». Нужен ли нам евразийский путь, который покончит с нашей суверенностью?