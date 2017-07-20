В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

На заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова был объявлен приговор, согласно которому Александр Лапшин лишен свободы на 3 года.

По решению суда, А.Лапшин будет отбывать заключение в тюрьме общего режима.

А.Лапшин не признал на процессе себя виновным по выдвинутым против него обвинениям. При этом он признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Он сказал, что его поездки на оккупированные азербайджанские территории носили туристический характер и не носят политического подтекста.

Отметим, что Александр Лапшин — гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.

Ввиду того, что в действиях Александра Лапшина имеются признаки состава таких преступлений, как публичные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение государственной границы, в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 318.2 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Генпрокуратурой Азербайджана в отношении Лапшина было возбуждено уголовное дело, и он был объявлен в межгосударственный розыск.

Решением Минского суда в отношении Лапшина была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

17 января заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук вынес решение об экстрадиции блогера в Азербайджан. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения об его экстрадиции в Азербайджан.