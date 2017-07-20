Несколько дней в Москве был самый настоящий переполох. В полицию стали поступать жалобы на то, что в городе появился маньяк, нападающий на местных жительниц, и облизывающий им лица и ягодицы. Как сообщает Life.ru. Среди пострадавших и тренер фитнес-клуба Наталья С. Девушка уже обратилась в полицию, в заявлении она просит найти и наказать мужчину, который облизал её лицо, грудь и ягодицы.

Маньяка-лизуна удалось задержать. Им оказался уроженец Узбекистана, работающий в Москве маляром.

«В полицию обратилась женщина, работающая персональным тренером в фитнес-клубе, с заявлением о том, что мужчина на улице Крылатские холмы подошел к ней сзади, схватил ее и совершил сексуальное насилие, одновременно целуя и облизывая лицо», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова подтвердила, что в столице задержан 31-летний мужчина, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении женщины на западе столицы, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, утром 16 июля 2017 года мужчина, находясь вблизи станции метро «Крылатское», применил насилие к ранее незнакомой 28-летней женщине и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

«В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала Иванова.