«До 2020 года Азербайджан планирует инвестировать в экономику Турции 20 млрд. долларов». Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель азербайджано-турецкого делового совета Селчук Акат.

«В случае, если SOCAR, являющийся основным акционером Petkim Petrokimya Holding A.Ş., доведет цель по объему инвестиций в Турцию с 18 млрд. долларов до 19,5 млрд. долларов, то Азербайджан до 2020 года инвестирует в эту страну 20 млрд. долларов. Конечно, большая часть этих вложений придутся на долю SOCAR, которая намерена инвестировать в поселок Алиага в Измире 17 млрд. долларов», — отметил С.Акат.

Говоря о торговом обороте между странами, С.Акат отметил, что в январе-мае этот показатель составил 650 млн. долларов. «Торговый оборот в 2000 году составил 326 млн. долларов. В 2006 году эта цифра достигла 1,035 млрд. долларов, а в 2013 году — 3,3 млрд. долларов. В прошлом году товарооборот сократился на 1,6 млрд. долларов. Не секрет, что эти цифры не отражают реальный потенциал. Уже пришло время реализовывать наш экономический потенциал».