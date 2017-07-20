Сегодня на территории Сабаильского района Баку был заложен фундамент третьего здания для журналистов Азербайджана.

Как сообщает АПА, президент Азербайджана Ильхам Алиевпринял участие в церемонии закладки фундамента.

Отметим, 19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с усилением социальной защиты сотрудников средств массовой информации. С целью улучшения жилищно-бытовых условий сотрудников средств массовой информации и строительства для них очередного жилого здания из предусмотренного государственным бюджетом на 2017 год резервного фонда Президента Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте первоначально было выделено 5 миллионов манатов.