Азербайджанская журналистика развивается и играет большую положительную роль в обществе.

Об этом в четверг сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии выдачи квартир журналистам по случаю Дня национальной прессы в новопостроенном здании, сообщает «Тренд».

«От всего сердца поздравляю журналистов Азербайджана по случаю 22 июля — Дня национальной прессы, желаю им новых успехов. В преддверии этого прекрасного профессионального праздника мы собрались на открытии нового жилого здания, построенного для журналистов. Это второе по счету здание. В первом здании уже несколько лет живут журналисты. Сейчас мы будем отмечать открытие второго здания. В первом здании 156 квартир, во втором же 255 квартир. Одновременно мы сегодня заложим фундамент третьего здания. И в третьем здании предполагается 255 квартир», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что таким образом в короткий срок сотням журналистам государством выдаются квартиры, и это очередное проявление внимания к азербайджанской журналистике со стороны государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что азербайджанская журналистика развивается и играет большую положительную роль в обществе.

«В Азербайджане обеспечены все свободы, в том числе свобода слова, и вы, журналисты, хорошо это знаете. В Азербайджане тысячи органов печати, которые свободно функционируют, проходят регистрацию. Сегодня азербайджанская журналистика выявляет проблемы, беспокоящие общество, проводит очень ценный анализ и, в целом, играет большую положительную роль в развитии страны. Я всегда старался и стараюсь оказывать свою поддержку журналистам. Это показывают мои многочисленные встречи, искренние беседы с журналистами. В частности, одним из проявлений этой политики является также строительство зданий для журналистов», — сказал глава государства.

Президент Азербайджана напомнил, что эта инициатива была выдвинута несколько лет назад.

«Этот вопрос подняли журналисты. Я положительно отреагировал на это. В результате мы отмечаем здесь открытие уже второго здания. Помню, что на открытии первого здания – четыре года назад я сказал, что, наверное, в будущем эта территория будет называться «городком журналистов», и так и произошло. Это прекрасное место уже является городком журналистов. Здесь будет построено и третье здание. Конечно же, в будущем мы будем предпринимать дополнительные меры для решения бытовых проблем журналистов. Мне сказали, что здесь есть необходимость в новой дороге, потому что сейчас дорога проложена с одной стороны. Поэтому дано соответствующее указание о том, чтобы был выход в обе стороны, и людям было бы жить здесь еще удобнее. В каждом городе есть самые ценные, самые престижные места. Обычно это бывает центр городов, и в городах, расположенных на морском побережье, наиболее престижными считаются здания с видом на море. Эти здания с видом на море, а также расположены в центре города. Путь отсюда до площади «Азнефть» занимает всего пять минут. Это еще раз показывает то, что мы стараемся создать для журналистов наилучшие условия. Здания тоже очень красивые, просторные, светлые, удобные», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что здесь будут с удобством жить люди, имеющие большие заслуги в журналистике, большие заслуги перед Родиной.

«Что касается вопросов, касающихся будущего развития журналистики, то могу вам сказать, что азербайджанское государство и впредь будет активным в развитии свободной прессы. Для журналистов созданы все условия. Сегодня азербайджанское общество живет удобно, в условиях безопасности и стабильности. В нынешнее время это само по себе достижение. Мы оберегаем нашу страну от всех возможных рисков. Что касается источников риска, существующих внутри, то их, можно сказать, нет. Для защиты себя извне проводится достаточно серьезная политика – и в идеологической, сфере, и в защите границ. В целом мы всегда стараемся защищать Азербайджан от возможных рисков, чтобы азербайджанский народ жил удобно, в условиях мира. Считаю, что мы этого добились», — сказал глава государства.