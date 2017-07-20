Руководство Молдавии запретило вице-премьеру России Дмитрию Рогозину прилетать в Кишинев и Тирасполь на борту самолета ВВС России, передает Газета.ру.
Соответствующее письмо, по его словам, передал российскому посольству министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрей Галубр 19 июля.
В ведомстве также назвали нецелесообразным проведение в одностороннем порядке мероприятий, посвященных 25-летию подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье и началу миротворческой операции на Днестре.