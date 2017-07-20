Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принимает участие в церемонии выдачи квартир журналистам по случаю Дня национальной прессы в новопостроенном здании.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев встретился с представителями СМИ и выступил на церемонии с речью.

В 17-этажном доме для журналистов 255 квартир, в том числе девять однокомнатных, 144 двухкомнатных, 93 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных.

«Азербайджанская журналистика развивается и играет большую положительную роль в обществе. От всего сердца поздравляю журналистов Азербайджана по случаю 22 июня — Дня национальной прессы, желаю им новых успехов. В преддверии этого прекрасного профессионального праздника мы собрались на открытие нового жилого здания, построенного для журналистов. Это второе по счету здание. В первом здании уже несколько лет живут журналисты. Сейчас мы будем отмечать открытие второго здания. В первом здании 156 квартир, во втором же 255 квартир. Одновременного мы сегодня заложим фундамент третьего здания. И в третьем здании предполагается 255 квартир», — сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что таким образом в короткий срок сотням журналистам государством выдаются квартиры, и это очередное проявление внимания к азербайджанской журналистике со стороны государства.