У американского сенатора Джона Маккейна диагностирована опухоль мозга.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на офис законодателей.

По данным агентства, речь идет о глиобластоме, причиной которой стал тромб.

Ранее Маккейну была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза. В то же время, ряд других американских СМИ сообщает, что опухоль у сенатора удалена.

В заявлении Mayo Clinic в Финиксе (штат Аризона), где Маккейну была сделана операция, говорится, что «сенатор и его семья изучают варианты дальнейшего лечения». Там подчеркивается, что «они могут включать в себя комбинацию химиотерапии и облучения».

Глиобластома является наиболее частой и агрессивной из всех опухолей мозга. При лечении могут применяться химиотерапия, облучение и хирургические вмешательства.

При отсутствии лечения средний срок жизни с глиобластомой составляет несколько месяцев, при проведении химиотерапии и облучения — 15 месяцев. Однако у ряда пациентов этот срок может достигать двух лет.