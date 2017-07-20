В Баку началась международная конференция по вопросу Иерусалима (Кудса).

Как сообщает Report, конференция под названием «Иерусалим и международное сообщество: оказание политической и экономической поддержки» организована Комитетом ООН по реализации неотъемлемых прав палестинского народа, правительством Азербайджана и Организацией Исламского Сотрудничества.

На мероприятии ожидается выступление посла по особым поручениям МИД Азербайджана Шахина Абдуллаева, помощника генсека ООН по политическим вопросам Мирослава Йанча, представителя Комитета ООН по реализации неотъемлемых прав палестинского народа Рафаэля Дарио Рамиреза Карреньо, помощника генсека ОИС Самира Бакра, представителя Государства Палестина в ООН Рияда Мансура.

Далее состоится пресс-конференция и пройдут обсуждения в рамках панелей на тему «Жизнь в Восточном Иерусалиме под оккупацией», «Новый подход к Восточному Иерусалиму», «Международная и региональная поддержка Восточному Иерусалиму».

Мероприятия завершатся 21 июля выступлениями на заключительной сессии.