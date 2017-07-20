Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара может выступить посредником для разрешения кризиса вокруг Катара, с которым ряд арабских стран разорвали дипломатические отношения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

«Президент (Турции Тайип Эрдоган) будет слушать стороны (конфликта), но Саудовская Аравия должна отказаться от плана, который включает в себя 13 требований, и должна пересмотреть его», — сказал вице-премьер в интервью телеканалу Al Jazeera в преддверии визита в страну турецкого президента.

«Что касается Катара, то он должен занять позитивную позицию, которая положит началу этапам переговоров, а Турция может быть посредником», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Эрдоган планирует отправиться в дипломатическое турне в Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию 23-24 июля.