Гражданин России Марк Вартанян приговорён к пяти годам тюремного заключения в США за кибермошенничество.

Как сообщает RT со ссылкой на Associated Press, суд проходил в Атланте, штат Джорджия.

В марте Вартанян признал себя виновным. Прокурор Стивен Гринберг заявил, что Вартанян с самого начала сотрудничал со следствием.

По данным прокуратуры, Вартанян помогал разрабатывать, совершенствовать, поддерживать и распространять вирус Citadel, который заражает компьютеры и крадёт финансовую и личную идентификационную информацию. Отмечается, что с помощью вируса были заражены 11 млн компьютеров, что принесло убытки на сумму около $500 млн.