В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялось заседание коллегии, посвященное обсуждению проделанной работы за первое полугодие 2017 года, а также предстоящим задачам.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства, выступивший на мероприятии глава ведомства Салим Муслимов подчеркнул, что Азербайджан остается пространством стабильности и спокойствия.

Муслимов отметил, что за отчетный период доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве, увеличившись на 259,4 млн. маната или 16,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, выросли до 1822,5 млн. маната.

«За январь-июнь текущего года поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили 1005,7 млн. манатов, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 16,7 процента или 105,3 млн. манатов. 62,9 процента или 632 млн. манатов от этих поступлений приходятся на долю внебюджетного сектора, что по сравнению с показателем первого полугодия 2016 года больше на 9,8 процента или на 56,2 млн. маната», — сказал министр.

Муслимов отметил, что за отчетный период расходы фонда составили 1708,1 млн. манатов, из которых 1672,4 млн. манатов или 98 процентов направлены на выплаты населению.

«Расходы, связанные с трудовыми пенсиями, составили 1626,6 млн. манатов, а пособия, выплаченные за счет обязательных государственных социальных страховых взносов — 45,8 млн. манатов. Помимо этого, за первое полугодие текущего года число лиц, для которых были открыты индивидуальные счета и выданы удостоверения по социальному страхованию, увеличилось на 124 770 человек. Тем самым, на первое июля 2017 года в Азербайджане индивидуальные счета социального страхования имеют 3 496 678 человек. Мужчины составляют 59,5 процента из лиц, которым открыты индивидуальные счета и выданы удостоверения по социальному страхованию», — сказал он.