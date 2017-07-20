В Болнисском районе в регионе Квемо Картли зафиксирован первый за 2017 год случай вируса Денге. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии. Опасным вирусом заразился молодой мужчина в селе Фазиси. Как сообщила руководитель Центра общественного здравоохранения Болниси Мака Мамардашвили, существует две формы заболевания. У пациента оказалась легкая форма вируса — молодой человек уже практически выздоровел.

В Болниси уже направилась группа энтомологов, которые будут работать на месте в течение 10 дней. Если специалисты обнаружат переносчика вируса, то проведут дезинфекционные работы. Переносчиками вируса Денге являются женские особи комаров, в основном вида Aedes aegypti. Денге широко распространена в тропиках. Это тяжелая болезнь, которая поражает как детей грудного и раннего возраста, так и взрослых людей, но редко приводит к смерти.

Первый случай вируса Денге был зафиксирован в Грузии в 2013 году, а затем в 2016-м. Основные симптомы Денге: высокая, до 40 градусов температура, сильная головная боль, боль в области глаз, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь. Денге в тяжелой форме — это потенциально смертельное осложнение, связанное с вытеканием плазмы, скоплением жидкости, дыхательной недостаточностью, сильным кровотечением или поражением органов. Последующие 24-48 часов этой критической стадии могут быть летальными.

До 1970 году эпидемии тяжелой денге происходили лишь в девяти странах. В настоящее время болезнь является эндемической более чем в 100 странах регионов Африки, Америки, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана, сообщает агентство «Новости-Грузия».