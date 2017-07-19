Саудовские власти заявили, что девушка, опубликовавшая видео своей прогулки в мини-юбке, отпущена на свободу. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Time.

Как сообщается, полиция освободила девушку во вторник вечером после нескольких часов допроса.

Отмечается, что опубликованный ролик стал предметом дискуссии в социальных сетях. Некоторые пользователи обратились с призывами арестовать девушку за то, что она нарушила религиозные предписания в королевстве.

Отмечается, что в Саудовской Аравии женщины традиционно должны носить в общественных местах длинное арабское женское платье с рукавами под названием абайя.

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