Общее число терактов в мире за прошедший год уменьшилось, тенденция фиксируется второй год подряд. Об этом говорится в докладе о террористических угрозах в мире, который подготовлен Госдепом США.

По данным ведомства, общее число террористических атак в 2016 году по сравнению с 2015 годом «сократилось на 9%, а общее число вызванных ими смертей — на 13%», передаёт ТАСС.

Отмечается, что сокращение объясняется «главным образом уменьшением количества вылазок и сокращением числа случаев гибели людей в Афганистане, Сирии, Нигерии, Пакистане и Йемене».

Как подчёркивают авторы доклада, 26% погибших в результате терактов в минувшем году — сами их исполнители, в 2015 году этот показатель был равен 24%.