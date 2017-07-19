Завтра в течение дня в части Насиминского района Баку будут ограничения в подаче питьевой воды, говорится в сообщении ОАО «Азерсу», распространенном в среду.
Как сообщает Тренд, ограничения связаны с переносом магистрального водопровода.
Завтра в течение дня в части Насиминского района Баку будут ограничения в подаче питьевой воды, говорится в сообщении ОАО «Азерсу», распространенном в среду.
Как сообщает Тренд, ограничения связаны с переносом магистрального водопровода.
Дата: 2017/07/19 22:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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