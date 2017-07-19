Армяне в очередной раз устроили пожар на оккупированных территориях Азербайджана.
Как сообщает АПА, совершенный на территории села Лулесаз бывшего Агдаринского района пожар охватил большую территорию.
Огонь продолжает распространяться.
Армяне в очередной раз устроили пожар на оккупированных территориях Азербайджана.
Как сообщает АПА, совершенный на территории села Лулесаз бывшего Агдаринского района пожар охватил большую территорию.
Огонь продолжает распространяться.
Дата: 2017/07/19 19:00
Раздел: Азербайджан
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