Турецкие власти решили начать обучение детей истинному смыслу джихада. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Independent.

«Наша задача — правильно объяснить то, что было объяснено неверно. Именно поэтому уроки исламского права и лекции по основам религии будут включать в себя изучение джихада. Истинный джихад — любовь к своему Отечеству», — пояснил министр образования Исмет Йылмаз. Кроме того, школьникам также не будут преподавать теорию эволюции.

Как сообщил председатель профсоюза учителей страны, нововведение — попытка властей вырастить поколение покорных турок, не задающих вопросы.