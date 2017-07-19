Вышла в свет вторая серия документального фильма «Охота», продолжение сенсационного расследования Андрея Караулова о беспрецедентном рейдерском захвате крупнейших предприятий бизнеса Тельмана Исмаилова Банком ВТБ.

Как пишет издание gorskie.ru, в фильме вы увидите новые подробности этой уникальной истории, как крупный и уважаемый Банк фактически открыл охоту на бизнес Исмаилова и стал главным рейдером страны.

В фильме также будет сказано о том, что некто из очень влиятельных людей распорядился лишить Тельмана Исмаилова всей собственности.