ВТБ выкупит 49% акций азербайджанской «дочки» банка ВТБ у азербайджанского «Атахолдинга», увеличив свою долю до 100%.

Как передает РБК, ВТБ купит оставшуюся часть акций у «Атахолдинга» за $31,4 млн. «Считать целесообразным приобретение ВТБ24 (ПАО) 124 496 737 именных обыкновенных акций ОАО «Банк ВТБ» (Азербайджан)… составляющих 49% от уставного капитала ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)», — говорится в материалах банка, попавших в распоряжение агентства.

На данный момент ВТБ владеет 51% акций азербайджанской «дочки». Банк сообщил RNS, что покупка производится «в рамках оптимизации системы управления зарубежной сетью».

В декабре 2016 года было объявлено о том, что ВТБ и ВТБ24 будут объединены в январе 2018 года. Глава ВТБ24 Михаил Задорнов станет первым заместителем главы ВТБ Андрея Костина, большинство топ-менеджеров ВТБ24 займут ключевые позиции в ВТБ. Данная мера также призвана усилить централизацию управления и сократить расходы. По словам Костина, слияние банков даст значительный синергетический эффект.

Азербайджанский «Атахолдинг» основан в 2003 году и осуществляет инвестирование в IT, а также финансовую, туристическую, страховую сферу и сферу обслуживания. Также холдинг специализируется на управлении интеллектуальной собственностью и корпоративном управлении.