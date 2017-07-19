Гражданин Азербайджана подозревается в педофилии. 14 июля в отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

«Установлено, что в июне и июле 2017 года, в городе Каспийске, мужчина, находясь в квартире своей сожительницы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее пятилетней дочери, 2012 года рождения, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении riaderbent.ru со ссылкой на надзорное ведомство Дагестана.

Подозреваемый арестован в зале суда. Следственные мероприятия продолжаются.

Прокуратура города Каспийска взяла на контроль расследование данного уголовного дела.