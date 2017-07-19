Генерал Франсуа Леконтер был назначен новым главой штаба французских вооруженных сил, сообщает телеканал France 24.

Представитель французского правительства Кристоф Кастанер подтвердил назначение, заявив, что Леконтер был «признанным героем в армии». Его назначение официально принято во время заседания кабинета в четверг 20 июля.

Как сообщается, Леконтер служил в Сараево во время балканских войн в 1990-х годах и был главой французской миссии в Мали по борьбе с террористами.

Ранее начальник главного штаба армии Франции Пьер де Вилье подал в отставку из-за конфликта с президентом страны Эммануэлем Макроном, вызванного сокращениями бюджета в оборонной сфере.