Сотрудники ФСБ и уголовного розыска главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области провели обыски по 38 адресам в Петербурге, Сертолово и его окрестностях, после которых были задержаны бизнесмен Леонид Колесников и его приближенные, пишет 47news.По данным издания, обыски проходили с утра 18 июля. В одном из осмотренных гаражей под Сертолово были обнаружены десятки пистолетов, автоматов и гранат.

Задержания и обыски проходили в рамках уголовного дела по статье 162 УК (разбой), расследуемого в связи «с грабежом и вымогательством у коммерсанта-азербайджанца». При этом 47news отмечает, что эта статья подследственна полиции, и участие ФСБ может свидетельствовать о подготовке к возбуждению уголовного дела по статье 210 (организация преступного сообщества).

Официальной информации об обысках пока не поступало.

Леонида Колесникова ранее называли владельцем крупнейшей в Сертолово торговой зоны и «одним из «отцов города»». В 2013 году он пострадал при попытке покушения: когда Колесников садился в машину, мужчина с пистолетом выстрелил ему в плечо; затем оружие дало сбой, и нападавший сбежал.