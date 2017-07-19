В Сургуте сотрудники ДПС остановили водителя-шутника, который передвигался на автомобиле Daewoo Matiz с бутафорской рукой полицейского, которая торчала из багажника, сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, бюджетная малолитражка была замечена на дорогах города пару недель назад и быстро привлекла внимание местных жителей. В конце концов автомобилиста остановили полицейские, но, как сообщили в пресс-службе окружного УМВД, привлечь к ответственности его не смогли — никаких правил водитель не нарушил.

Факт задержания вызвал широкий резонанс в соцсетях и стал поводом для многочисленных шуток.