МИД ФРГ вызвал в среду посла Турции в связи с задержанием немецкого правозащитника Петера Штойдтнера.

Как передает ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства Мартин Шефер.

«Сегодня утром по указанию главы МИД Зигмара Габриэля был вызван на разговор турецкий посол, — сказал он. — Ему было ясно сказано, что задержание Петера Штойдтнера и других правозащитников неприемлемо». «Правительство ФРГ требует освобождения Штойдтнера и обеспечения доступа консульской помощи», — добавил Шефер. По его словам, посол заверил, что немедленно передаст все в Анкару.

Как отметил представитель МИД, правозащитник уже более двух недель находится в СИЗО.

Шефер также сообщил, что Габриэль в связи с задержанием Штойдтнера принял решение «прервать свой отпуск и вернуться в Берлин», чтобы обсудить ситуацию и «возможные меры». «Я исхожу из того, что он завтра выступит с заявлением по этой теме», — подчеркнул представитель МИД.

Ранее стало известно, что суд в Турции постановил поместить под стражу шесть правозащитников, в том числе главу турецкого представительства организации Amnesty International. Их подозревают в террористической деятельности.