19 июля министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров встретился со школьниками, успешно выступившими на 49-ой Международной олимпиаде по химии, прошедшей в Тайланде.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, на встрече с министром приняли участие победители Международной олимпиады по химии, родители, преподаватели.

Поздравив школьников с успешным выступлением на олимпиаде, министр пожелал им еще больших успехов в будущем.

Министр особо подчеркнул, что благодаря успехам, достигнутым азербайджанскими школьниками, Азербайджан занял 15-е место среди 78 государств, участвовавших в Международной олимпиаде по химии. Предыдущая золотая медаль по химии была завоевана азербайджанскими школьниками 11 лет назад.

Рассказав о мероприятиях по улучшению качества образования, осуществляемых в последние годы в стране под руководством Президента Азербайджана, М.Джаббаров особо отметил целенаправленную работу, проводимую в сфере улучшения организации олимпиад.

По словам министра, на успешное выступление азербайджанских школьников повлияло усовершенствование Министерством образования процесса подготовки к международным олимпиадам. Благодаря прозрачному и объективному отбору в центрах подготовки к международным олимпиадам, азербайджанским школьникам удается достигать все больших успехов.

Также министр отметил организацию в 2015 году Бакинским филиалом МГУ им. М.В. Ломоносова 47-ой Международной химической олимпиады, в которой азербайджанские школьники завоевали 2 бронзовые медали. Министр особо подчеркнул роль ректора филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, профессора Наргиз Пашаевой в организации и проведении данного масштабного мероприятия.

Отметим, что химический факультет университета обладает необходимыми условиями, то есть различными лабораториями, оснащенными современным оборудованием. Поэтому наши школьники проходят подготовку к олимпиаде по химии в Филиале МГУ им. М.В. Ломоносова.

После встречи со школьниками им были выданы почетные грамоты и сделано памятное фото.

Следует отметить, что на 49-й международной олимпиаде по химии наши школьники завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Учащийся 10-го экспериментального пилотного класса лицея имени академика Зарифы Алиевой Рамиль Бабазаде завоевал золотую медаль. Р.Бабазаде, став также победителем на прошедшей в этом году Республиканской предметной олимпиаде, был удостоен номинации «Первый из первых».

На олимпиаде также отличились ученик 10 класса Классической гимназии номер 160 города Баку Нариман Миришов и ученик 10 класса школы-лицея с гуманитарным уклоном номер 4 города Лянкяран Туран Мамедли, завоевавшие серебряную и бронзовую медали соответственно.