Подсчитаны голоса по итогам закрытого тайного голосования так называемым «парламентом» самопровозглашенного «Нагорного Карабаха».

Бако Саакян вновь избран «президентом» на переходные 3 года.

Ранее Баку заявил, что считает нарушением Конституции Азербайджана проведение незаконных «президентских выборов» на своих оккупированных территориях.

«Незаконные «выборы президента» являются открытым нарушением Конституции Азербайджана и норм и принципов международного права», — заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев..

Официальный представитель МИД Азербайджана напомнил, что проводимые т.н. «парламентские выборы» и т.н. «референдум по изменениям в конституцию» самопровозглашенного Карабаха не были признаны международным сообществом.

«Проведение незаконным «парламентом» фиктивных «президентских выборов» не что иное, как выставление себя на посмешище и самообман. Все прекрасно знают, что «руководство» самопровозглашенного режима, а также фальшивый «парламент» назначается военно-политическим руководством Армении и выполняет функцию марионетки»,- заявил он.

Х.Гаджиев призвал Армению не тратить время впустую и вместо того, чтобы обманывать свой народ и международное сообщество, положить конец оккупации азербайджанских территорий, принять конструктивное участие в процессе по урегулированию конфликта и выполнять взятые на себя международные обязательства.