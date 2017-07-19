В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова выступил адвокат А.Лапшина Эдуард Чернин. В своем выступлении он попросил оправдать А.Лапшина. Адвокат заявил, что выдвинутые против его подзащитного обвинения безосновательны: «Мнение эксперта не опирается на надежные доказательства. Поскольку Лапшин в своих статьях не призывал к нарушению территориальной целостности Азербайджана».

Затем последнее слово взял А.Лапшин.

В своем выступлении А.Лапшин не согласился с выдвинутыми против него обвинениями. Он сказал о своем сожалении, что нанес моральный урон азербайджанскому народу: «Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями».

А.Лапшин выразил надежду, что конфликт в Нагорном Карабахе будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана: «Я сожалею о содеянном, раскаиваюсь в том, что поехав в Карабах, принес страдания его жителям, испытывающим тяготы оккупации. Я понятия не имел об оккупации. Находясь здесь, я испытал к себе только хорошее отношение».

Затем судебная коллегия удалилась в совещательную комнату. После совещания А.Лапшину будет объявлен приговор.