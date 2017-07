«Использование водных ресурсов как средства экологического террора и давления – государственная политика Армении».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, эта политика официального Еревана распространяется на текущие из Армении в Азербайджан реки, и водные ресурсы на оккупированных территориях Азербайджана, а также Сарсангское водохранилище:

«Умышленное загрязнение водных ресурсов из Армении в Азербайджан является другой стороной этой проблемы. Заявления заместителя министра экологии Армении Эрика Григоряна об ограничении водных ресурсов, пополняющих бассейн реки Араз, еще раз доказывают, что Армения использует воду как средство экологического террора и угрозы. С этой точки зрения Армения, чтобы уклониться от цивилизованного поведения и обязательств демонстративно отказывается присоединиться к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes) более известной как «Водная конвенция».

Несмотря на это, Армения имеет обязательства по Хельсинкским правилам от 1966 года и Берлинским правилам от 2004 года об использовании вод международных рек, по резолюции Генассамблеи ООН о трансграничных водах (The law of transboundary aquifers) по резолюции ПАСЕ о трансграничных водных бассейнах в Европе и другим международным документам», — сказал он.

Х.Гаджиев отметил, что на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2016 году была принята специальная резолюция «Преднамеренное лишение воды жителей приграничных регионов Азербайджана». В этой резолюции проводимая Арменией политика в отношении приграничных рек и Сарсангского водохранилища на оккупированных азербайджанских землях оценивается как экологический террор: «Согласно этим документам, право на использование воды важно для жизни и здоровья. Беспрепятственный доступ к воде является основным правом, источником жизни, имеет стратегическое значение для каждого государства. Наличие границ не может ограничивать пользование водой. Азербайджан постоянно поднимает в международных организациях вопрос экологического терроризма со стороны Армении и проводимой ею политики «водного террора», которая является его составной частью. Последнее заявление армянской стороны также будет вынесено на обсуждение в компетентных международных организациях».