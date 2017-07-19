Избежать выяснения отношений в конфликтных регионах бывшего СССР можно только с помощью возврата всех республик в состав одной страны. Как передает «Рэгнум», об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«У нас мучаются Донбасс, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Карабах. Решение одно — только восстановление страны, без этого кровь и насилие будут идти еще десятки лет», — отметил Жириновский.

При этом такое объединение страны должно проходить исключительно с помощью проведения референдумов, уверен депутат. По его словам, ни одна из бывших республик СССР не откажется от того, чтобы вновь стать единой страной с Россией.

«Одна большая страна через референдум. При нормальном референдуме все, включая Прибалтику, вернутся к границам СССР», — заявил Жириновский.