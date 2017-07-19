Относительно недавно в азербайджанских СМИ прошла информация о неприятном инциденте на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот».

Как передает 1news.az, в предложенном пассажирам рейса Москва-Баку меню значилась «индейка с рисом по-армянски».

Один из пассажиров, выразив свое возмущение, обратился к стюардессе, однако она уклонилась от ответа.

Дабы прояснить ситуацию, мы обратились с соответствующим запросом в Публичное акционерное общество (ПАО) «Аэрофлот». Однако ответа не последовало.

В то же время, один из пассажиров также обратился с официальной жалобой в авиакомпанию.

В своем ответном письме авиакомпания приносит искренние извинения за случившееся и сообщает о произведенной оперативной замене рациона «горячий обед».

Приводим без изменений текст письма, подписанный представителем департамента по претензионной работе ПАО «Аэрофлот» Кристиной Хромовой:

«Благодарим Вас за обращение в ПАО «Аэрофлот» и за выбор услуг нашей авиакомпании при организации Вашего путешествия. Наша авиакомпания уделяет пристальное внимание качеству обслуживания пассажиров.

Направляемые в адрес авиакомпании замечания и предложения клиентов очень важны для нас, поскольку позволяют всесторонне и объективно оценивать качество нашего сервиса и принимать меры, направленные на его улучшение. Смеем заверить Вас, что ни одно обращение пассажира не остается без надлежащей реакции.

Мы сожалеем по поводу изложенной Вами ситуации, произошедшей при перелете 24 июня рейсом SU1852 Москва – Баку, а также о том, что данное обстоятельство доставило Вам разочарование. Приносим Вам свои искренние извинения и уверяем, что данное обстоятельство ни в коем случае не было направленно на оскорбление Вас и всех остальных пассажиров, путешествующих данным рейсом.

Также спешим сообщить, что, учитывая полученную от Вас информацию, с 28.06.2017г. нами была произведена оперативная замена рациона «горячий обед». Мы надеемся, что при следующем перелете рейсами нашей авиакомпании Вы получите только положительные эмоции.

От имени руководства ПАО «Аэрофлот» еще раз приносим искренние извинения и будем рады вновь приветствовать Вас на борту наших самолетов!»