Как известно, арбуз – самая большая ягода в мире. При одном только упоминании этого слова чувствуешь неповторимый аромат детства, представляешь, как зубы с наслаждением впиваются в красную мякоть, как по подбородку течет сладкий сок. А если на столе еще и соленый сыр, и свежий тендир — чурек – так это вообще рай для азербайджанского гурмана.

Кроме того, арбузы всегда стоили очень дешево, они по карману любому, многие жители страны в жаркие летние дни и обедают холодным арбузом, и ужинают. Арбуз отлично восполняет утраченную влагу в организме и отлично действует на работу выделительной системы. В 100 граммах арбузной мякоти содержится всего 26 ккал. К тому же, продукт этот низкокалорийный, что позволяет использовать ягоду для похудания в диетах.

Многие люди склонны думать, что кроме воды в арбузе и нет ничего, но тем не менее арбуз богат витаминами А, С, Е, РР, В1, В2, В6, В9 и микроэлементами: калием, натрием, фосфором, магнием, железом и минеральными солями. Кроме того, арбуз не содержит трудноусваиваемых сахаров, поэтому его можно есть и диабетикам.

Мякоть арбуза содержит еще и ликопин, который отвечает за красный цвет мякоти. Стоит отметить, что ликопин является антиоксидантом, приносящим пользу нашему организму. Кроме того, если заморозить дольку арбуза и протирать ею лицо, то кожа станет нежной как лепесток розы.

В лучшем случае – понос, в худшем — погост

Но все эти преимущества остались в прошлом. И сегодня арбуз в Азербайджане уподобился японской рыбе фугу – смертельно опасному деликатесу, после поедания которого только у определенного процента людей есть шанс остаться в живых.

Вот уже много лет, когда арбузы появляются на прилавках, мы произносим одну и ту же фразу: Сезон отравления открыт. Да, бытует мнение, что арбузы лучше покупать после 20-го июля, но и тут, как говорится, можно попасть пальцем в небо: в прошлом году именно в это самое «арбузное время» от отравления скончался малолетний житель Бинагадинского района Адиль Гашимов. Через пару недель от отравления арбузом скончалась беременная жительница Баку Марина Наджмуддинова. И в обоих случаях мы не получили никакой информации о поставщиках ядовитых ягод на бакинские прилавки.

На днях в СМИ распространилось отвратительное видео, на котором запечатлен момент разрезания купленного в одном из бакинских супермаркетов арбуза. На кадрах видно, что из надреза с шипением выделяется какая-то белая гадостная жидкость. Когда арбуз с трудом разрезали, внутри он оказался красным и на вид совершенно спелым. Мужчина, разрезавший ягоду, решил ее понюхать, и аж скорчился от запаха химикатов, ударившего в нос.

Мне не известна дальнейшая судьба этой нахимиченой ягоды, но не сложно догадаться, что ее попросту выбросили сразу же после съемок. Но на самом деле этот самый арбуз нужно было вернуть в супермаркет, где он был куплен, вызвать менеджера и потребовать контакты поставщиков, чтобы выяснить – из какого именно района привозят в наш город эти опасные для здоровья ягоды. А после передать эти контакты в Минздрав, и, конечно же, в полицию.

Напрашивается вопрос: куда смотрит Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики Азербайджана? Почему ежегодно в стране происходят случаи отравления, в том числе, и массовые, но, тем не менее, проблема эта актуальна вот уже который год? Проводятся ли какие-то мониторинги? Нам это неизвестно. Во всяком случае, в СМИ не поступает информация подобного рода.

Но накажут ли в этом случае поставщиков опасной ягоды?

По мнению Председателя Союза Свободных Потребителей Азербайджана Эюба Гусенова, наказание поставщиков вряд ли последует, потому что в Азербайджане не принят закон о безопасности пищевых продуктов, кроме того, в стране проводится крайне неэффективная экономическая политика. Руки связывает так же и распоряжение Президента страны о неприкосновенности бизнесменов из сфер малого бизнеса. Понятно, что распоряжение это касалось совсем другого, но, тем не менее, даже с элементарными санитарными проверками теперь к этим людям никто не решается подступиться.

— Конечно же, потребитель имеет право на получение любой информации, качающейся качества продукта. Но это отнюдь не факт, что потребителю дадут контакты телефона поставщиков. У нас в офисе есть специальный аппарат, измеряющий количество нитратов, и любой житель Азербайджана может совершенно безвозмездно воспользоваться услугами специалистов из ССП, проверяющих арбузы и дыни на качество. Сегодня это единственное, что мы можем сделать. Госструктуры – не смотря на количество отравлений, смотрят на проблему как говорится, сквозь пальцы. Если мы обнаружим, что количество нитратов в арбузе зашкаливает, мы попытаемся предпринять меры. Чтобы ваши читатели были в курсе, согласно нашим исследованиям 98% арбузов на бакинских рынках загрязнены опасными для здоровья нитратами.

Если жизнь вам дорога

Получается, что наша жизнь, равно как и вред, причиняемый нашему здоровью опасной ягодой, никого из госчиновников не волнует? Остается самим делать выбор: либо покупать арбузы исключительно у проверенных поставщиков, либо проверять ягоду на содержание нитратов с помощью прибора из ССП или же самим — не отходя от прилавка.

Обычно продавцы разрезают арбуз, можно не только посмотреть на арбуз, но и попробовать на вкус. В связи с участившимися случаями отравлений пробовать без проверки не советуем. Если вы решили купить арбуз в незнакомом, непроверенном месте, то возьмите с собой стеклянную банку с водой. Когда продавец предложит вам проверить арбуз, отрежьте кусочек мякоти и положите в воду. Если вода помутнеет, то арбуз, который вам предложил продавец не напичкан нитратами, а если вода приобретет красный или розовый цвет, то этот арбуз лучше не брать.

Прожилки в арбузе не должны быть толстыми и желтыми. В идеале разрез арбуза должен быть не ровным, а светиться сахарными крупинками.

Ну и если арбуз не трещит, а на вид он спелый, значит кто-то явно использовал химию, чтобы помочь ему созреть. Но вот только кто? Увы. Этого мы, скорее всего, так и не узнаем.

Яна Мадатова