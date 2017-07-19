Члены семьи оппозиционера, экс-прокурора Видади Искендерли, находящегося в настоящее время в бегах в Грузии, обратились с письмом к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает 1news.az, в своем обращении мать В.Искендерли, Хабиба Искендерова, и его родной брат Исфендияр Искендеров выразили свое негодование деятельностью Видади Искендерли.

Так, Х.Искендерова отмечает, что в последнее время ложь, клевета и шантаж были образом жизни Видади Искендерли.

В письмах говорится, что В.Искендерли преднамеренно распространяет клевету об Азербайджане, поэтому его родные больше не воспринимают Видади как члена семьи, ибо он запятнал честь рода Искендерли.

В завершении обращения мать и брат оппозиционера просят власти помочь избавиться от этого позорного клейма – Видади Искендерли.