«Мы готовы всегда поддерживать Азербайджан и требуем от Минской группы ОБСЕ активизации своих усилий».

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции в Баку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Комментируя инцидент 4 июля в Алханлы в Физулинского района, когда в результате обстрела армян погибла двухлетняя девочка и ее бабушка, М. Чавушлглу выразил соболезнования семье погибших и всему азербайджанскому народу. «Мы требуем прекращения обстрела со стороны Армении и еще раз подтверждаем необходимость вывода войск с оккупированных земель Азербайджана», — заявил глава МИД Турции.