«Мы провели интересные обсуждения с главами МИД Турции и Туркменистана, в ходе встречи были затронуты основные политические и экономические вопросы».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам прошедшей в Баку четвертой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Мы договорились, что в следующий раз соберемся в Туркменистане и обсудим новую дорожную карту развития на 2018-2020 годы», — отметил глава МИД Азербайджана.

По его словам, в ходе сегодняшней встречи были обсуждены энергетические вопросы. «В следующем году азербайджанский газ по TANAP пойдет в Турцию», — заявил он, отметив, что Туркменистан также заявил об интересе к Южному газовому коридору.

По словам Мамедъярова, в плане сотрудничества в сфере транспорта также есть развитие: в следующем году завершатся работы по расширению в порту Туркменбаши после чего потенциал грузоперевозок возрастет до 25 млн. тонн, также будет реализован проект БТК.

«Мы также обсудили региональные вопросы и я информировал коллег о последних переговорах и последних событиях», — заявил глава МИД Азербайджана, отметив, что по итогам встречи была подписана декларация.