30 июля в Грузии стартуют военные учения НАТО. Согласно информации, военные учения стран НАТО и партнеров альянса «Достойный партнер 2017» продлятся до 12 августа.

Учения откроются 30 июля на военном аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси. В них примут участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.

В учениях будут задействованы немецкий бронетранспортер GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130. Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.

«Достойный партнер 2017» в Грузии пройдет в третий раз и направлен на улучшение навыков в операциях обеспечения стабильности, обороны или атаки, углубление сотрудничества вооруженных сил Грузии и стран-парнетров НАТО, повышения тренировочных возможностей Сил реагирования НАТО и развития сотрудничества между странами участниками Сил углубления НАТО.

Ожидается что на открытие учений «Достойный партнер 2017» 30 июля прибудет вице-президент США Майк Пенс. В рамках визита Пенс встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Пенс приедет в Грузию в рамках турне, которое также включает визит в Эстонию и Черногорию.

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Безусловно, предстоящие учения больше всего беспокоят Россию. Наверное, в основном по двум причинам:

1.Проведение военных маневров в приграничной стране – стремящейся в НАТО Грузии.

2.Политическая поддержка этих военных учений со стороны США на уровне вице-президента.

Но еще одна неприятная для России причина: сателлит Армения «перепрыгнула через голову» Москвы и присоединилась к этим учениям, причем в Грузии, у которой уже длительное время напряженные отношения с Россией. Вряд ли такой шаг Еревана придется по душе Кремлю. На самом деле это можно назвать очередным демаршем Армении против Кремля.

Таким образом, Ереван фактически шантажирует Россию с помощью НАТО, проявляющего в последнее время жесткую позицию в отношении Москвы. Самое интересное – сейчас Армения принимает участие в учениях НАТО в Румынии. Начавшиеся на этой неделе учения продлятся до 20 июля. За учениями, в которых принимают участие 25 000 военных, наблюдают высокопоставленные военнослужащие НАТО и президент Румынии. Согласно информации, цель этих учений – внушить уверенность странам Восточной Европы перед российской опасностью после аннексии Крыма.

То есть, получается, что Армения принимает участие в учениях против России, рассчитанных на ее сдерживание. Всего через 10 дней после учений в Румынии Армения примет участие в очередных маневрах НАТО – на этот раз в Грузии.

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Примечательно, что этот демарш Еревана против России происходит в период, когда напряженность вокруг Карабаха достигла пика. Видимо, Армения не уверена в своем основном союзнике России. В Армении вызвали особое раздражение новые поставки российского оружия в Азербайджан. Теперь выясняется, что Ереван хочет каким-то образом направить месседж Москве, что в любой момент может променять ее на НАТО и Запад. Это очень рискованнодля Армении, она играет с огнем.

Кстати, этой осенью (в ноябре) Армения готовится подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Как сообщалось, документ уже парафирован, и остается только подписание. Но неизвестно, дала ли на это «добро» Москва, хоть официальные лица Армении и стараются вести себя уверенно.

В 2013 году в канун подписания аналогичного документа в Ереване царила такая же уверенность. Тогда президент Владимир Путин внезапно вызвал Сержа Саргсяна в Москву и устроил ему встряску, после чего Саргсян отказался от подписания этого документа и объявил о вхождении в Евразийское экономическое сообщество и Таможенный союз.

По мнению политических наблюдателей, нынешний документ сильно не отличается по своей сути от предыдущего. То есть, Москва может предпринять аналогичный шаг. У Москвы более чем достаточно рычагов для наказания Еревана, который шантажирует Кремль с помощью НАТО и ЕС. Другими словами, если Армения будет настаивать на прозападном курсе, Россия может разыграть карабахскую карту и не станет препятствовать продвижению азербайджанской армии.

Как говорят, в 2013 году Путин запугал Саргсяна именно Карабахом и даже показал ему схему ввода азербайджанских танков в Карабах. По этой и другим причинам сейчас даже армянские аналитики считают, что последний демарш Еревана против Москвы не пройдет бесследно.

«Власти Сержа Саргсяна явным образом предпринимают демарш по отношению к Москве, и в ближайшее время нужно ждать интересных развитий в армяно-российских отношениях, которые уже сегодня можно назвать переживающими кризис», — отмечает аналитик сайта 1in.am Саргис Арцруни.

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Последние события в отношениях России и Армении дают новый шанс для Баку по Карабаху, даже азербайджанским танкам может открыться путь в Ханкенди. Интересно, что в отличие от Армении, Азербайджан не принимает участи в учениях НАТО в Грузии.