Американский актер Леонардо Ди Каприо появился на публике с целофановым пакетом вместо сумки. Западные СМИ всерьез обсуждают с экспертами в сфере дизайна «модный тренд» от оскароносного артиста.
Ди Каприо на красных ковровых дорожках и он же в повседневной жизни – как будто два разных человека. Актер совсем не стесняется выходить на улицу в растянутых майках и трениках. Так, последние фотографии из Нью-Йорка говорят сами за себя – артист прогуливался по городу в простенькой футболке и сползающих шортах, из-под которых выглядывают клетчатые трусы. Игривый образ, конечно, но он был бы неполным без аксессуаров. В довершение ко всему вышеперечисленному Ди Каприо зачем-то обвязался фиолетовым целофановым пакетом, использовав его в качестве поясной сумки.
Любопытно, но западные таблоиды посчитали небрежный образ актера не каким-то недоразумением, а «модным атрибутом» и всерьез взялись за его обсуждение.
Леонардо Ди Каприо вывел «ленивый» стиль на новый уровень, гласит заголовок на сайте таблоида GQ.
Издание указывает, что если вы не Леонардо Ди Каприо, то стоит присмотреться к поясным сумкам от таких брендов, как Louis Vuitton или Alexander McQueen, потому что образ с целофановым пакетом подойдет только самому актеру.
Австралийский Elle указывает, что поясные сумки – это забытый тренд из далеких 90-х. Причем, по признанию автора статьи, у него от этих сумок комок в горле. Возродить тренд пытались такие звезды, как Кедалл Дженнер и Белла Хадид, однако у модного эксперта это вызывало лишь недоумение. Ди Каприо со своим пакетом все изменил.
Таблоиды так же высказывают свои предположения, что именно у Ди Каприо в пакете:
- Джинсы не по размеру
- Аксессуары для вейпа
- Каталог Victoria’s Secret
- Сценарий блокбастера
- Оскар
- Еще один пакет