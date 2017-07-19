Американский актер Леонардо Ди Каприо появился на публике с целофановым пакетом вместо сумки. Западные СМИ всерьез обсуждают с экспертами в сфере дизайна «модный тренд» от оскароносного артиста.

Ди Каприо на красных ковровых дорожках и он же в повседневной жизни – как будто два разных человека. Актер совсем не стесняется выходить на улицу в растянутых майках и трениках. Так, последние фотографии из Нью-Йорка говорят сами за себя – артист прогуливался по городу в простенькой футболке и сползающих шортах, из-под которых выглядывают клетчатые трусы. Игривый образ, конечно, но он был бы неполным без аксессуаров. В довершение ко всему вышеперечисленному Ди Каприо зачем-то обвязался фиолетовым целофановым пакетом, использовав его в качестве поясной сумки.

Любопытно, но западные таблоиды посчитали небрежный образ актера не каким-то недоразумением, а «модным атрибутом» и всерьез взялись за его обсуждение.

Леонардо Ди Каприо вывел «ленивый» стиль на новый уровень, гласит заголовок на сайте таблоида GQ.