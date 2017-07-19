В рамках председательства Венгрии в Вышеградской четверке в Будапеште 11-12 сентября состоится встреча министров иностранных дел стран-участниц программы «Восточное партнерство» ЕС, сказал посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

«Мы надеемся, что это мероприятие внесет вклад в работу ноябрьского саммита стран-членов Евросоюза и Восточного партнерства (21 ноября в Брюсселе — ред.), в которой примет участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев», — сказал И.Ласлоцки в среду на пресс-конференции послов стран-членов Вышеградской четверки в Баку. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».