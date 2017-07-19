Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ближайшее время посетит Азербайджан с официальным визитом.

Как передает Тренд, об этом глава МИД Туркменистана Рашид Мередов сказал в среду в Баку на встрече со своим азербайджанским коллегой.

На встрече министров было отмечено, что Баку и Ашхабад заинтересованы в продолжении политического диалога, развитии взаимодействия на региональной и международной платформах, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Стороны также отметили заинтересованность в расширении контактов между правительствами двух стран на различных уровнях,

В Баку в среду состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Туркменистана.

На повестке были вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

Также в Баку сегодня пройдет трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Туркменистана. Это будет четвертая встреча министров в таком формате.