Банк Англии показал на своем сайте новую купюру номиналом в 10 фунтов стерлингов и с портретом писательницы Джейн Остин. Как сообщает Газета.Ru, появление такой банкноты приурочено к 200-летней годовщине смерти автора «Гордости и предубеждения».

Это первая банкнота Банка Англии, имеющая тактильные характеристики (для незрячих и слабовидящих). Она сделана из полимерного материала, имеет повышенную степень защиты и увеличенный срок службы.

Купюра с портретом Остин поступит в обращение 14 сентября 2017 года.

Отметим, что ранее была выпущена полимерная купюра в 5 фунтов стерлингов с портретом бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. В 2020 году планируется представить банкноту в 20 фунтов стерлингов с портретом художника Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера.