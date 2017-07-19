«Отрадно, что международные структуры проявляют большой интерес к нашим судебным реформам, направленным на надежное обеспечение прав человека, и высоко оценивают наши достижения».

Об этом заявил министр юстиции, председатель Судебно-правового Совета Фикрет Мамедов.

Как отметил министр, одна из значимых структур СЕ — Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ), придавая важное значение проводимым в Азербайджане судебным реформам, в своем периодическом издании, которое распространено среди всех государств-членов Совета Европы, посвятило этому вопросу отдельный раздел.

«Европейские эксперты высоко оценили работу, проделанную азербайджанскими властями в этой области, и пришли к выводу, что Азербайджан может служить примером для многих стран Европы в сфере проведения эффективных реформ в системе правосудия, создания уникальной судебной инфраструктуры, применения самых современных информационных технологий и новшеств.

В то же время, хотел бы подчеркнуть, что такая авторитетная международная финансовая структура как Всемирный банк, отметила прогрессивность и успешные результаты реформ в этой сфере, и мы начали осуществлять совместные проекты по модернизации судебной инфраструктуры, применению системы электронного суда, медиации, ювенальной юстиции и др.

Всемирный банк оценил проекты, осуществляемые в сфере юстиции в Азербайджане, как самые успешные и они стали победителями в номинации «Создание современной инфраструктуры, направленной на оказание гражданам высококачественных услуг»», — подчеркнул Ф.Мамедов.